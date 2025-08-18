Merry Christmas hind (MC)
Merry Christmas (MC) reaalajas hind on $0.00002848. Viimase 24 tunni jooksul MC kaubeldud madalaim $ 0.00002788 ja kõrgeim $ 0.00002961 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00083332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000359.
Lüliajalise tootluse osas on MC muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel +42.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Merry Christmas praegune turukapitalisatsioon on $ 27.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MC ringlev varu on 960.74M, mille koguvaru on 960736584.124657. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.36K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.0000350074.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.0000100653.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.000003546491506413665.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.46%
|30 päeva
|$ +0.0000350074
|+122.92%
|60 päeva
|$ +0.0000100653
|+35.34%
|90 päeva
|$ +0.000003546491506413665
|+14.22%
Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains.
