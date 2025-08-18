Rohkem infot MC

MC Hinnainfo

MC Ametlik veebisait

MC Tokenoomika

MC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Merry Christmas logo

Merry Christmas hind (MC)

Loendis mitteolevad

1 MC/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Merry Christmas (MC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:03:27 (UTC+8)

Merry Christmas (MC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002788
$ 0.00002788$ 0.00002788
24 h madal
$ 0.00002961
$ 0.00002961$ 0.00002961
24 h kõrge

$ 0.00002788
$ 0.00002788$ 0.00002788

$ 0.00002961
$ 0.00002961$ 0.00002961

$ 0.00083332
$ 0.00083332$ 0.00083332

$ 0.00000359
$ 0.00000359$ 0.00000359

+0.45%

-1.46%

+42.74%

+42.74%

Merry Christmas (MC) reaalajas hind on $0.00002848. Viimase 24 tunni jooksul MC kaubeldud madalaim $ 0.00002788 ja kõrgeim $ 0.00002961 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00083332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000359.

Lüliajalise tootluse osas on MC muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel +42.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Merry Christmas (MC) – turuteave

$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K

--
----

$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K

960.74M
960.74M 960.74M

960,736,584.124657
960,736,584.124657 960,736,584.124657

Merry Christmas praegune turukapitalisatsioon on $ 27.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MC ringlev varu on 960.74M, mille koguvaru on 960736584.124657. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.36K.

Merry Christmas (MC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.0000350074.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.0000100653.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmas ja USD hinnamuutus $ +0.000003546491506413665.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.46%
30 päeva$ +0.0000350074+122.92%
60 päeva$ +0.0000100653+35.34%
90 päeva$ +0.000003546491506413665+14.22%

Mis on Merry Christmas (MC)

Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Merry Christmas (MC) allikas

Ametlik veebisait

Merry Christmas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merry Christmas (MC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merry Christmas (MC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merry Christmas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Merry Christmas hinna ennustust kohe!

MC kohalike valuutade suhtes

Merry Christmas (MC) tokenoomika

Merry Christmas (MC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merry Christmas (MC) kohta

Kui palju on Merry Christmas (MC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MC hind USD on 0.00002848 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MC/USD hind?
Praegune hind MC/USD on $ 0.00002848. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Merry Christmas turukapitalisatsioon?
MC turukapitalisatsioon on $ 27.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MC ringlev varu?
MC ringlev varu on 960.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MC (ATH) hind?
MC saavutab ATH hinna summas 0.00083332 USD.
Mis oli kõigi aegade MC madalaim (ATL) hind?
MC nägi ATL hinda summas 0.00000359 USD.
Milline on MC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MC kauplemismaht on -- USD.
Kas MC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:03:27 (UTC+8)

Merry Christmas (MC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.