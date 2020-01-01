Merkle Trade (MKL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Merkle Trade (MKL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Merkle Trade (MKL) teave Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Ametlik veebisait: https://merkle.trade/

Merkle Trade (MKL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Merkle Trade (MKL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 32.89M $ 32.89M $ 32.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Kõigi aegade madalaim: $ 0.056817 $ 0.056817 $ 0.056817 Praegune hind: $ 0.062707 $ 0.062707 $ 0.062707 Lisateave Merkle Trade (MKL) hinna kohta

Merkle Trade (MKL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Merkle Trade (MKL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MKL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MKL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MKL tokeni tokenoomikat, avastage MKL tokeni reaalajas hinda!

MKL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MKL võiks suunduda? Meie MKL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

