Merkle Trade hind (MKL)

$0.066595
-0.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Merkle Trade (MKL) reaalajas hinnagraafik
Merkle Trade (MKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.065825
24 h madal
$ 0.068688
24 h kõrge

$ 0.065825
$ 0.068688
$ 0.46655
$ 0.056817
+0.97%

-0.36%

-10.66%

-10.66%

Merkle Trade (MKL) reaalajas hind on $0.06657. Viimase 24 tunni jooksul MKL kaubeldud madalaim $ 0.065825 ja kõrgeim $ 0.068688 näitab aktiivset turu volatiivsust. MKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.46655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.056817.

Lüliajalise tootluse osas on MKL muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -10.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Merkle Trade (MKL) – turuteave

$ 2.18M
--
$ 6.64M
32.89M
100,000,000.0
Merkle Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 2.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MKL ringlev varu on 32.89M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.64M.

Merkle Trade (MKL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Merkle Trade ja USD hinnamuutus $ -0.0002471242009124.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merkle Trade ja USD hinnamuutus $ -0.0083049004.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merkle Trade ja USD hinnamuutus $ -0.0171894124.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merkle Trade ja USD hinnamuutus $ -0.03909632305509707.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002471242009124-0.36%
30 päeva$ -0.0083049004-12.47%
60 päeva$ -0.0171894124-25.82%
90 päeva$ -0.03909632305509707-36.99%

Mis on Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Merkle Trade (MKL) allikas

Ametlik veebisait

Merkle Trade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merkle Trade (MKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merkle Trade (MKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merkle Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Merkle Trade hinna ennustust kohe!

MKL kohalike valuutade suhtes

Merkle Trade (MKL) tokenoomika

Merkle Trade (MKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merkle Trade (MKL) kohta

Kui palju on Merkle Trade (MKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MKL hind USD on 0.06657 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MKL/USD hind?
Praegune hind MKL/USD on $ 0.06657. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Merkle Trade turukapitalisatsioon?
MKL turukapitalisatsioon on $ 2.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MKL ringlev varu?
MKL ringlev varu on 32.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MKL (ATH) hind?
MKL saavutab ATH hinna summas 0.46655 USD.
Mis oli kõigi aegade MKL madalaim (ATL) hind?
MKL nägi ATL hinda summas 0.056817 USD.
Milline on MKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MKL kauplemismaht on -- USD.
Kas MKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MKL hinna ennustust.
