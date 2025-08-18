Mis on Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merkle Trade (MKL) kohta Kui palju on Merkle Trade (MKL) tänapäeval väärt? Reaalajas MKL hind USD on 0.06657 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MKL/USD hind? $ 0.06657 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MKL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Merkle Trade turukapitalisatsioon? MKL turukapitalisatsioon on $ 2.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MKL ringlev varu? MKL ringlev varu on 32.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MKL (ATH) hind? MKL saavutab ATH hinna summas 0.46655 USD . Mis oli kõigi aegade MKL madalaim (ATL) hind? MKL nägi ATL hinda summas 0.056817 USD . Milline on MKL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MKL kauplemismaht on -- USD . Kas MKL sel aastal kõrgemale ka suundub? MKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MKL hinna ennustust

