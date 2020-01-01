Meridian MST (MST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meridian MST (MST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meridian MST (MST) teave We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Ametlik veebisait: https://www.meridianfinance.net/ Ostke MST kohe!

Meridian MST (MST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meridian MST (MST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 872.71K $ 872.71K $ 872.71K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 872.71K $ 872.71K $ 872.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.921732 $ 0.921732 $ 0.921732 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04745054 $ 0.04745054 $ 0.04745054 Praegune hind: $ 0.087271 $ 0.087271 $ 0.087271 Lisateave Meridian MST (MST) hinna kohta

Meridian MST (MST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meridian MST (MST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MST tokeni tokenoomikat, avastage MST tokeni reaalajas hinda!

MST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MST võiks suunduda? Meie MST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MST tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!