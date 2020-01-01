Merge (MERGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Merge (MERGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Merge (MERGE) teave Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Ametlik veebisait: https://projectmerge.org/

Merge (MERGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Merge (MERGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.64K $ 18.64K $ 18.64K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020607 $ 0.00020607 $ 0.00020607 Lisateave Merge (MERGE) hinna kohta

Merge (MERGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Merge (MERGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MERGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MERGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

MERGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MERGE võiks suunduda? Meie MERGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

