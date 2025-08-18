Rohkem infot MERGE

Merge hind (MERGE)

Loendis mitteolevad

1 MERGE/USD reaalajas hind:

$0.0103966
$0.0103966$0.0103966
-3.10%1D
USD
Merge (MERGE) reaalajas hinnagraafik
Merge (MERGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.0107588
$ 0.0107588$ 0.0107588
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0107588
$ 0.0107588$ 0.0107588

$ 0.091276
$ 0.091276$ 0.091276

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-3.13%

+3,623.14%

+3,623.14%

Merge (MERGE) reaalajas hind on $0.0103966. Viimase 24 tunni jooksul MERGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.0107588 näitab aktiivset turu volatiivsust. MERGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091276 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MERGE muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel +3,623.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Merge (MERGE) – turuteave

$ 939.17K
$ 939.17K$ 939.17K

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

90.33M
90.33M 90.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Merge praegune turukapitalisatsioon on $ 939.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MERGE ringlev varu on 90.33M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04M.

Merge (MERGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Merge ja USD hinnamuutus $ -0.00033648174766891.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merge ja USD hinnamuutus $ +0.0111922746.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merge ja USD hinnamuutus $ +0.0027927762.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merge ja USD hinnamuutus $ +0.00231205774426762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00033648174766891-3.13%
30 päeva$ +0.0111922746+107.65%
60 päeva$ +0.0027927762+26.86%
90 päeva$ +0.00231205774426762+28.60%

Mis on Merge (MERGE)

Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Merge (MERGE) allikas

Ametlik veebisait

Merge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merge (MERGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merge (MERGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Merge hinna ennustust kohe!

MERGE kohalike valuutade suhtes

Merge (MERGE) tokenoomika

Merge (MERGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MERGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merge (MERGE) kohta

Kui palju on Merge (MERGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MERGE hind USD on 0.0103966 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MERGE/USD hind?
Praegune hind MERGE/USD on $ 0.0103966. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Merge turukapitalisatsioon?
MERGE turukapitalisatsioon on $ 939.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MERGE ringlev varu?
MERGE ringlev varu on 90.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MERGE (ATH) hind?
MERGE saavutab ATH hinna summas 0.091276 USD.
Mis oli kõigi aegade MERGE madalaim (ATL) hind?
MERGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MERGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MERGE kauplemismaht on -- USD.
Kas MERGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MERGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MERGE hinna ennustust.
