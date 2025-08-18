Mis on Merge (MERGE)

Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merge (MERGE) kohta Kui palju on Merge (MERGE) tänapäeval väärt? Reaalajas MERGE hind USD on 0.0103966 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MERGE/USD hind? $ 0.0103966 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MERGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Merge turukapitalisatsioon? MERGE turukapitalisatsioon on $ 939.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MERGE ringlev varu? MERGE ringlev varu on 90.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MERGE (ATH) hind? MERGE saavutab ATH hinna summas 0.091276 USD . Mis oli kõigi aegade MERGE madalaim (ATL) hind? MERGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MERGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MERGE kauplemismaht on -- USD . Kas MERGE sel aastal kõrgemale ka suundub? MERGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MERGE hinna ennustust

