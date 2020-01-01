Mercurial (MER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mercurial (MER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mercurial (MER) teave Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Ametlik veebisait: https://www.mercurial.finance/ Ostke MER kohe!

Mercurial (MER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mercurial (MER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.44K $ 57.44K $ 57.44K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 563.02M $ 563.02M $ 563.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.02K $ 102.02K $ 102.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010202 $ 0.00010202 $ 0.00010202 Lisateave Mercurial (MER) hinna kohta

Mercurial (MER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mercurial (MER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MER tokeni tokenoomikat, avastage MER tokeni reaalajas hinda!

MER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MER võiks suunduda? Meie MER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MER tokeni hinna ennustust kohe!

