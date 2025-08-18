Mis on Mercurial (MER)

Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: - Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives - Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.

Mercurial (MER) tokenoomika

Mercurial (MER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mercurial (MER) kohta Kui palju on Mercurial (MER) tänapäeval väärt? Reaalajas MER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mercurial turukapitalisatsioon? MER turukapitalisatsioon on $ 57.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MER ringlev varu? MER ringlev varu on 563.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MER (ATH) hind? MER saavutab ATH hinna summas 1.9 USD . Mis oli kõigi aegade MER madalaim (ATL) hind? MER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MER kauplemismaht on -- USD . Kas MER sel aastal kõrgemale ka suundub? MER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MER hinna ennustust

