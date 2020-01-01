MerchMinter (MRCHR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MerchMinter (MRCHR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MerchMinter (MRCHR) teave Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! Ametlik veebisait: https://www.merchminter.com/ Valge raamat: https://www.merchminter.com/whitepaper Ostke MRCHR kohe!

MerchMinter (MRCHR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MerchMinter (MRCHR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 645.73K $ 645.73K $ 645.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 915.67M $ 915.67M $ 915.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 705.20K $ 705.20K $ 705.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00122356 $ 0.00122356 $ 0.00122356 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00070685 $ 0.00070685 $ 0.00070685 Lisateave MerchMinter (MRCHR) hinna kohta

MerchMinter (MRCHR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MerchMinter (MRCHR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MRCHR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MRCHR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MRCHR tokeni tokenoomikat, avastage MRCHR tokeni reaalajas hinda!

MRCHR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MRCHR võiks suunduda? Meie MRCHR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MRCHR tokeni hinna ennustust kohe!

