MerchMinter hind (MRCHR)
-0.66%
-3.99%
+128.74%
+128.74%
MerchMinter (MRCHR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MRCHR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MRCHRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00122356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MRCHR muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -3.99% 24 tunni vältel +128.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MerchMinter praegune turukapitalisatsioon on $ 731.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MRCHR ringlev varu on 915.67M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 798.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MerchMinter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MerchMinter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MerchMinter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MerchMinter ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.99%
|30 päeva
|$ 0
|+122.82%
|60 päeva
|$ 0
|+171.83%
|90 päeva
|$ 0
|--
Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required!
