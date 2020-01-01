Merchant (MTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Merchant (MTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Merchant (MTO) teave The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments. Ametlik veebisait: https://merchanttoken.org/ Ostke MTO kohe!

Merchant (MTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Merchant (MTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Koguvaru: $ 92.50M $ 92.50M $ 92.50M Ringlev varu: $ 59.67M $ 59.67M $ 59.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01297852 $ 0.01297852 $ 0.01297852 Praegune hind: $ 0.04371656 $ 0.04371656 $ 0.04371656 Lisateave Merchant (MTO) hinna kohta

Merchant (MTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Merchant (MTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTO tokeni tokenoomikat, avastage MTO tokeni reaalajas hinda!

MTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTO võiks suunduda? Meie MTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTO tokeni hinna ennustust kohe!

