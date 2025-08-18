Rohkem infot MTO

MTO Hinnainfo

MTO Ametlik veebisait

MTO Tokenoomika

MTO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Merchant logo

Merchant hind (MTO)

Loendis mitteolevad

1 MTO/USD reaalajas hind:

$0.04318372
$0.04318372$0.04318372
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Merchant (MTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:36:31 (UTC+8)

Merchant (MTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04279662
$ 0.04279662$ 0.04279662
24 h madal
$ 0.04669016
$ 0.04669016$ 0.04669016
24 h kõrge

$ 0.04279662
$ 0.04279662$ 0.04279662

$ 0.04669016
$ 0.04669016$ 0.04669016

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.01297852
$ 0.01297852$ 0.01297852

+0.62%

-5.88%

-16.85%

-16.85%

Merchant (MTO) reaalajas hind on $0.04318372. Viimase 24 tunni jooksul MTO kaubeldud madalaim $ 0.04279662 ja kõrgeim $ 0.04669016 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01297852.

Lüliajalise tootluse osas on MTO muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -16.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Merchant (MTO) – turuteave

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

--
----

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

59.67M
59.67M 59.67M

92,498,215.93347044
92,498,215.93347044 92,498,215.93347044

Merchant praegune turukapitalisatsioon on $ 2.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTO ringlev varu on 59.67M, mille koguvaru on 92498215.93347044. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.99M.

Merchant (MTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Merchant ja USD hinnamuutus $ -0.00269883624748705.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merchant ja USD hinnamuutus $ -0.0045739893.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merchant ja USD hinnamuutus $ +0.0184385890.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merchant ja USD hinnamuutus $ +0.00572162647032465.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00269883624748705-5.88%
30 päeva$ -0.0045739893-10.59%
60 päeva$ +0.0184385890+42.70%
90 päeva$ +0.00572162647032465+15.27%

Mis on Merchant (MTO)

The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Merchant (MTO) allikas

Ametlik veebisait

Merchant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merchant (MTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merchant (MTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merchant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Merchant hinna ennustust kohe!

MTO kohalike valuutade suhtes

Merchant (MTO) tokenoomika

Merchant (MTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merchant (MTO) kohta

Kui palju on Merchant (MTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTO hind USD on 0.04318372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTO/USD hind?
Praegune hind MTO/USD on $ 0.04318372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Merchant turukapitalisatsioon?
MTO turukapitalisatsioon on $ 2.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTO ringlev varu?
MTO ringlev varu on 59.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTO (ATH) hind?
MTO saavutab ATH hinna summas 2.33 USD.
Mis oli kõigi aegade MTO madalaim (ATL) hind?
MTO nägi ATL hinda summas 0.01297852 USD.
Milline on MTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTO kauplemismaht on -- USD.
Kas MTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:36:31 (UTC+8)

Merchant (MTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.