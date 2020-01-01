Meowcoin (MEWC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meowcoin (MEWC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meowcoin (MEWC) teave Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Ametlik veebisait: https://www.mewccrypto.com/ Valge raamat: https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf Ostke MEWC kohe!

Meowcoin (MEWC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meowcoin (MEWC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 464.51K $ 464.51K $ 464.51K Koguvaru: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Ringlev varu: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 464.51K $ 464.51K $ 464.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00215431 $ 0.00215431 $ 0.00215431 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Meowcoin (MEWC) hinna kohta

Meowcoin (MEWC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meowcoin (MEWC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEWC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEWC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEWC tokeni tokenoomikat, avastage MEWC tokeni reaalajas hinda!

MEWC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEWC võiks suunduda? Meie MEWC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEWC tokeni hinna ennustust kohe!

