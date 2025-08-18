Mis on Meowcoin (MEWC)

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

Üksuse Meowcoin (MEWC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Meowcoin (MEWC) tokenoomika

Meowcoin (MEWC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEWC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Meowcoin (MEWC) tänapäeval väärt? Reaalajas MEWC hind USD on 0.0000733 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEWC/USD hind? $ 0.0000733 . MEWC turukapitalisatsioon on $ 565.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. MEWC ringlev varu on 7.71B USD . MEWC saavutab ATH hinna summas 0.00215431 USD . MEWC nägi ATL hinda summas 0.00002019 USD . Reaalajas 24 tunnine MEWC kauplemismaht on -- USD .

