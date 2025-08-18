Rohkem infot MEWC

Meowcoin (MEWC) reaalajas hinnagraafik
Meowcoin (MEWC) hinna teave (USD)

Meowcoin (MEWC) reaalajas hind on $0.0000733. Viimase 24 tunni jooksul MEWC kaubeldud madalaim $ 0.00005632 ja kõrgeim $ 0.00007383 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEWCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00215431 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002019.

Lüliajalise tootluse osas on MEWC muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +29.08% 24 tunni vältel +55.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meowcoin (MEWC) – turuteave

Meowcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 565.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEWC ringlev varu on 7.71B, mille koguvaru on 7713190932.232954. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 565.35K.

Meowcoin (MEWC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Meowcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meowcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0000060077.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meowcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000036594.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meowcoin ja USD hinnamuutus $ +0.00000201755529053107.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+29.08%
30 päeva$ -0.0000060077-8.19%
60 päeva$ +0.0000036594+4.99%
90 päeva$ +0.00000201755529053107+2.83%

Mis on Meowcoin (MEWC)

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Meowcoin (MEWC) allikas

Meowcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meowcoin (MEWC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meowcoin (MEWC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meowcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meowcoin hinna ennustust kohe!

MEWC kohalike valuutade suhtes

Meowcoin (MEWC) tokenoomika

Meowcoin (MEWC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEWC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meowcoin (MEWC) kohta

Kui palju on Meowcoin (MEWC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEWC hind USD on 0.0000733 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEWC/USD hind?
Praegune hind MEWC/USD on $ 0.0000733. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meowcoin turukapitalisatsioon?
MEWC turukapitalisatsioon on $ 565.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEWC ringlev varu?
MEWC ringlev varu on 7.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEWC (ATH) hind?
MEWC saavutab ATH hinna summas 0.00215431 USD.
Mis oli kõigi aegade MEWC madalaim (ATL) hind?
MEWC nägi ATL hinda summas 0.00002019 USD.
Milline on MEWC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEWC kauplemismaht on -- USD.
Kas MEWC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEWC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEWC hinna ennustust.
