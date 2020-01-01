Mendi Finance (MENDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mendi Finance (MENDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mendi Finance (MENDI) teave Ametlik veebisait: https://mendi.finance/ Valge raamat: https://docs.mendi.finance/ Ostke MENDI kohe!

Mendi Finance (MENDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mendi Finance (MENDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 659.15K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 31.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.703258 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00588481 Praegune hind: $ 0.02078827

Mendi Finance (MENDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mendi Finance (MENDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MENDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MENDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MENDI tokeni tokenoomikat, avastage MENDI tokeni reaalajas hinda!

MENDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MENDI võiks suunduda? Meie MENDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MENDI tokeni hinna ennustust kohe!

