Mendi Finance logo

Mendi Finance hind (MENDI)

Loendis mitteolevad

1 MENDI/USD reaalajas hind:

$0.01975595
$0.01975595$0.01975595
-0.20%1D
mexc
USD
Mendi Finance (MENDI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:09:54 (UTC+8)

Mendi Finance (MENDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01951379
$ 0.01951379$ 0.01951379
24 h madal
$ 0.02001217
$ 0.02001217$ 0.02001217
24 h kõrge

$ 0.01951379
$ 0.01951379$ 0.01951379

$ 0.02001217
$ 0.02001217$ 0.02001217

$ 0.703258
$ 0.703258$ 0.703258

$ 0.00588481
$ 0.00588481$ 0.00588481

+0.00%

-0.17%

+7.68%

+7.68%

Mendi Finance (MENDI) reaalajas hind on $0.01977959. Viimase 24 tunni jooksul MENDI kaubeldud madalaim $ 0.01951379 ja kõrgeim $ 0.02001217 näitab aktiivset turu volatiivsust. MENDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.703258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00588481.

Lüliajalise tootluse osas on MENDI muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -0.17% 24 tunni vältel +7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mendi Finance (MENDI) – turuteave

$ 622.05K
$ 622.05K$ 622.05K

--
----

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

31.49M
31.49M 31.49M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Mendi Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 622.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MENDI ringlev varu on 31.49M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.98M.

Mendi Finance (MENDI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mendi Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mendi Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0029467929.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mendi Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0208056285.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mendi Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000546036891309297.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.17%
30 päeva$ +0.0029467929+14.90%
60 päeva$ +0.0208056285+105.19%
90 päeva$ -0.000546036891309297-2.68%

Mis on Mendi Finance (MENDI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mendi Finance (MENDI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mendi Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mendi Finance (MENDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mendi Finance (MENDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mendi Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mendi Finance hinna ennustust kohe!

MENDI kohalike valuutade suhtes

Mendi Finance (MENDI) tokenoomika

Mendi Finance (MENDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MENDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mendi Finance (MENDI) kohta

Kui palju on Mendi Finance (MENDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MENDI hind USD on 0.01977959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MENDI/USD hind?
Praegune hind MENDI/USD on $ 0.01977959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mendi Finance turukapitalisatsioon?
MENDI turukapitalisatsioon on $ 622.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MENDI ringlev varu?
MENDI ringlev varu on 31.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MENDI (ATH) hind?
MENDI saavutab ATH hinna summas 0.703258 USD.
Mis oli kõigi aegade MENDI madalaim (ATL) hind?
MENDI nägi ATL hinda summas 0.00588481 USD.
Milline on MENDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MENDI kauplemismaht on -- USD.
Kas MENDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MENDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MENDI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.