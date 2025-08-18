Rohkem infot MK

Memelinked hind (MK)

Loendis mitteolevad

1 MK/USD reaalajas hind:

$0.202827
$0.202827$0.202827
+56.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Memelinked (MK) reaalajas hinnagraafik
Memelinked (MK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.129765
$ 0.129765$ 0.129765
24 h madal
$ 0.202093
$ 0.202093$ 0.202093
24 h kõrge

$ 0.129765
$ 0.129765$ 0.129765

$ 0.202093
$ 0.202093$ 0.202093

$ 0.308622
$ 0.308622$ 0.308622

$ 0.00235886
$ 0.00235886$ 0.00235886

+13.17%

+54.78%

+117.33%

+117.33%

Memelinked (MK) reaalajas hind on $0.200851. Viimase 24 tunni jooksul MK kaubeldud madalaim $ 0.129765 ja kõrgeim $ 0.202093 näitab aktiivset turu volatiivsust. MK kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.308622 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00235886.

Lüliajalise tootluse osas on MK muutunud +13.17% viimase tunni jooksul, +54.78% 24 tunni vältel +117.33% viimase 7 päeva jooksul.

Memelinked (MK) – turuteave

$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M

$ 50.74K
$ 50.74K$ 50.74K

$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M

49.62M
49.62M 49.62M

49,620,445.393270165
49,620,445.393270165 49,620,445.393270165

Memelinked praegune turukapitalisatsioon on $ 10.03M $ 50.74K 24 tunnise kauplemismahuga. MK ringlev varu on 49.62M, mille koguvaru on 49620445.393270165. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.03M.

Memelinked (MK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Memelinked ja USD hinnamuutus $ +0.071086.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Memelinked ja USD hinnamuutus $ +0.1211393038.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Memelinked ja USD hinnamuutus $ +0.2810582960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Memelinked ja USD hinnamuutus $ +0.10905622138876145.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.071086+54.78%
30 päeva$ +0.1211393038+60.31%
60 päeva$ +0.2810582960+139.93%
90 päeva$ +0.10905622138876145+118.80%

Mis on Memelinked (MK)

MemeLinked is more than just a token; it's a unique blend of meme culture and utility within the MSI ecosystem. Founded by the visionary Pablo Cro, MemeLinked offers an engaging social network that fuels organic growth and exposure for real projects. Our platform bridges the gap between fun and functionality, empowering users to connect in a space where communities thrive and opportunities abound.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Memelinked (MK) allikas

Ametlik veebisait

Memelinked hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memelinked (MK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memelinked (MK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memelinked nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memelinked hinna ennustust kohe!

MK kohalike valuutade suhtes

Memelinked (MK) tokenoomika

Memelinked (MK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memelinked (MK) kohta

Kui palju on Memelinked (MK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MK hind USD on 0.200851 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MK/USD hind?
Praegune hind MK/USD on $ 0.200851. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memelinked turukapitalisatsioon?
MK turukapitalisatsioon on $ 10.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MK ringlev varu?
MK ringlev varu on 49.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MK (ATH) hind?
MK saavutab ATH hinna summas 0.308622 USD.
Mis oli kõigi aegade MK madalaim (ATL) hind?
MK nägi ATL hinda summas 0.00235886 USD.
Milline on MK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MK kauplemismaht on $ 50.74K USD.
Kas MK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.