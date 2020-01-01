Memeinator (MMTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Memeinator (MMTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Memeinator (MMTR) teave Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts. Key features of Memeinator include: Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community. The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space. Ametlik veebisait: https://memeinator.com/ Valge raamat: https://memeinator.com/ Ostke MMTR kohe!

Memeinator (MMTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memeinator (MMTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02683052 $ 0.02683052 $ 0.02683052 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Memeinator (MMTR) hinna kohta

Memeinator (MMTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memeinator (MMTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMTR tokeni tokenoomikat, avastage MMTR tokeni reaalajas hinda!

MMTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMTR võiks suunduda? Meie MMTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMTR tokeni hinna ennustust kohe!

