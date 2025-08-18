Mis on MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

Üksuse MemeGames AI (MGAMES) allikas Ametlik veebisait

MGAMES kohalike valuutade suhtes

MemeGames AI (MGAMES) tokenoomika

MemeGames AI (MGAMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MGAMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on MemeGames AI (MGAMES) tänapäeval väärt? Reaalajas MGAMES hind USD on 0.0019114 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on MemeGames AI turukapitalisatsioon? MGAMES turukapitalisatsioon on $ 1.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MGAMES ringlev varu? MGAMES ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGAMES (ATH) hind? MGAMES saavutab ATH hinna summas 0.00726063 USD . Mis oli kõigi aegade MGAMES madalaim (ATL) hind? MGAMES nägi ATL hinda summas 0.00106447 USD .

