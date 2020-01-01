Memefi Toybox 404 (TOYBOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Memefi Toybox 404 (TOYBOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Memefi Toybox 404 (TOYBOX) teave MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming. Ametlik veebisait: https://www.memefi.club Valge raamat: https://whitepaper.memefi.club Ostke TOYBOX kohe!

Memefi Toybox 404 (TOYBOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memefi Toybox 404 (TOYBOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 230.60K $ 230.60K $ 230.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 181.18 $ 181.18 $ 181.18 Kõigi aegade madalaim: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Praegune hind: $ 25.94 $ 25.94 $ 25.94 Lisateave Memefi Toybox 404 (TOYBOX) hinna kohta

Memefi Toybox 404 (TOYBOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memefi Toybox 404 (TOYBOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOYBOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOYBOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOYBOX tokeni tokenoomikat, avastage TOYBOX tokeni reaalajas hinda!

