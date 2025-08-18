Mis on MemeDAO (MEMD)

MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.

MemeDAO (MEMD) tokenoomika

MemeDAO (MEMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MemeDAO (MEMD) kohta Kui palju on MemeDAO (MEMD) tänapäeval väärt? Reaalajas MEMD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEMD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MEMD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MemeDAO turukapitalisatsioon? MEMD turukapitalisatsioon on $ 109.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEMD ringlev varu? MEMD ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMD (ATH) hind? MEMD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MEMD madalaim (ATL) hind? MEMD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MEMD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEMD kauplemismaht on -- USD . Kas MEMD sel aastal kõrgemale ka suundub? MEMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMD hinna ennustust

