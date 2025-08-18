Rohkem infot MEMD

MEMD Hinnainfo

MEMD Ametlik veebisait

MEMD Tokenoomika

MEMD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MemeDAO logo

MemeDAO hind (MEMD)

Loendis mitteolevad

1 MEMD/USD reaalajas hind:

--
----
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MemeDAO (MEMD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:52:59 (UTC+8)

MemeDAO (MEMD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.54%

-1.57%

-1.57%

MemeDAO (MEMD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MEMD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MEMD muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.54% 24 tunni vältel -1.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MemeDAO (MEMD) – turuteave

$ 109.87K
$ 109.87K$ 109.87K

--
----

$ 109.87K
$ 109.87K$ 109.87K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

MemeDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 109.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEMD ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 109.87K.

MemeDAO (MEMD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MemeDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MemeDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MemeDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MemeDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.54%
30 päeva$ 0+39.55%
60 päeva$ 0+48.69%
90 päeva$ 0--

Mis on MemeDAO (MEMD)

MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MemeDAO (MEMD) allikas

Ametlik veebisait

MemeDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on MemeDAO (MEMD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MemeDAO (MEMD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MemeDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MemeDAO hinna ennustust kohe!

MEMD kohalike valuutade suhtes

MemeDAO (MEMD) tokenoomika

MemeDAO (MEMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MemeDAO (MEMD) kohta

Kui palju on MemeDAO (MEMD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEMD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEMD/USD hind?
Praegune hind MEMD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MemeDAO turukapitalisatsioon?
MEMD turukapitalisatsioon on $ 109.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEMD ringlev varu?
MEMD ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMD (ATH) hind?
MEMD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MEMD madalaim (ATL) hind?
MEMD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MEMD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEMD kauplemismaht on -- USD.
Kas MEMD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:52:59 (UTC+8)

MemeDAO (MEMD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.