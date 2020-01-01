Memecoindao ($MEMES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Memecoindao ($MEMES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Memecoindao ($MEMES) teave Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources. Ametlik veebisait: https://www.memecoindao.ai/ Valge raamat: https://www.memecoindao.ai/whitepaper/ Ostke $MEMES kohe!

Memecoindao ($MEMES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memecoindao ($MEMES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.01K $ 35.01K $ 35.01K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.01K $ 35.01K $ 35.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01315986 $ 0.01315986 $ 0.01315986 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035011 $ 0.00035011 $ 0.00035011 Lisateave Memecoindao ($MEMES) hinna kohta

Memecoindao ($MEMES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memecoindao ($MEMES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $MEMES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $MEMES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $MEMES tokeni tokenoomikat, avastage $MEMES tokeni reaalajas hinda!

$MEMES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $MEMES võiks suunduda? Meie $MEMES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $MEMES tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!