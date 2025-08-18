Rohkem infot $MEMES

Memecoindao logo

Memecoindao hind ($MEMES)

Loendis mitteolevad

1 $MEMES/USD reaalajas hind:

$0.00034808
$0.00034808$0.00034808
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Memecoindao ($MEMES) reaalajas hinnagraafik
Memecoindao ($MEMES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01315986
$ 0.01315986$ 0.01315986

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-5.87%

+1.44%

+1.44%

Memecoindao ($MEMES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $MEMES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $MEMESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01315986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $MEMES muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel +1.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Memecoindao ($MEMES) – turuteave

$ 34.81K
$ 34.81K$ 34.81K

--
----

$ 34.81K
$ 34.81K$ 34.81K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Memecoindao praegune turukapitalisatsioon on $ 34.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $MEMES ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.81K.

Memecoindao ($MEMES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Memecoindao ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Memecoindao ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Memecoindao ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Memecoindao ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.87%
30 päeva$ 0+1.27%
60 päeva$ 0+10.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Memecoindao ($MEMES)

Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources.

Üksuse Memecoindao ($MEMES) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Memecoindao hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memecoindao ($MEMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memecoindao ($MEMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memecoindao nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memecoindao hinna ennustust kohe!

Memecoindao ($MEMES) tokenoomika

Memecoindao ($MEMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $MEMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memecoindao ($MEMES) kohta

Kui palju on Memecoindao ($MEMES) tänapäeval väärt?
Reaalajas $MEMES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $MEMES/USD hind?
Praegune hind $MEMES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memecoindao turukapitalisatsioon?
$MEMES turukapitalisatsioon on $ 34.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $MEMES ringlev varu?
$MEMES ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MEMES (ATH) hind?
$MEMES saavutab ATH hinna summas 0.01315986 USD.
Mis oli kõigi aegade $MEMES madalaim (ATL) hind?
$MEMES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $MEMES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $MEMES kauplemismaht on -- USD.
Kas $MEMES sel aastal kõrgemale ka suundub?
$MEMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $MEMES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.