Memecoin1 (M1) teave Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin! Ametlik veebisait: https://memecoin1.org Valge raamat: https://docs.memecoin1.org Ostke M1 kohe!

Memecoin1 (M1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memecoin1 (M1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.92K $ 4.92K $ 4.92K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.92K $ 4.92K $ 4.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00018879 $ 0.00018879 $ 0.00018879 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000046 $ 0.0000046 $ 0.0000046 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Memecoin1 (M1) hinna kohta

Memecoin1 (M1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memecoin1 (M1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate M1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: M1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate M1 tokeni tokenoomikat, avastage M1 tokeni reaalajas hinda!

M1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu M1 võiks suunduda? Meie M1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake M1 tokeni hinna ennustust kohe!

