Mis on Memebets (MBET)

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

Kui palju on Memebets (MBET) tänapäeval väärt? Reaalajas MBET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MBET/USD hind? $ 0 . MBET turukapitalisatsioon on $ 12.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. MBET ringlev varu on 991.37M USD . MBET saavutab ATH hinna summas 0.001123 USD . MBET nägi ATL hinda summas 0 USD .

