memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated

Meme World Order hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meme World Order (MWOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meme World Order (MWOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meme World Order nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MWOR kohalike valuutade suhtes

Meme World Order (MWOR) tokenoomika

Meme World Order (MWOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MWOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meme World Order (MWOR) kohta Kui palju on Meme World Order (MWOR) tänapäeval väärt? Reaalajas MWOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MWOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MWOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Meme World Order turukapitalisatsioon? MWOR turukapitalisatsioon on $ 40.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MWOR ringlev varu? MWOR ringlev varu on 894.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MWOR (ATH) hind? MWOR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MWOR madalaim (ATL) hind? MWOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MWOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MWOR kauplemismaht on -- USD . Kas MWOR sel aastal kõrgemale ka suundub? MWOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MWOR hinna ennustust

