Meme Index (MEMEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meme Index (MEMEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meme Index (MEMEX) teave Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations. Ametlik veebisait: https://memeindex.com/ Ostke MEMEX kohe!

Meme Index (MEMEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meme Index (MEMEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.04M $ 12.04M $ 12.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00526818 $ 0.00526818 $ 0.00526818 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00080469 $ 0.00080469 $ 0.00080469 Praegune hind: $ 0.00080372 $ 0.00080372 $ 0.00080372 Lisateave Meme Index (MEMEX) hinna kohta

Meme Index (MEMEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meme Index (MEMEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMEX tokeni tokenoomikat, avastage MEMEX tokeni reaalajas hinda!

MEMEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMEX võiks suunduda? Meie MEMEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMEX tokeni hinna ennustust kohe!

