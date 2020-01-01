Meme Games WTF (WTF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meme Games WTF (WTF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meme Games WTF (WTF) teave Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Ametlik veebisait: https://memegames.wtf/ Ostke WTF kohe!

Meme Games WTF (WTF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meme Games WTF (WTF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Koguvaru: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ringlev varu: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0011388 $ 0.0011388 $ 0.0011388 Lisateave Meme Games WTF (WTF) hinna kohta

Meme Games WTF (WTF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meme Games WTF (WTF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WTF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WTF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WTF tokeni tokenoomikat, avastage WTF tokeni reaalajas hinda!

WTF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WTF võiks suunduda? Meie WTF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WTF tokeni hinna ennustust kohe!

