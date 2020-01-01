Membrane (MBRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Membrane (MBRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Membrane (MBRN) teave CDP stablecoin built on Osmosis Ametlik veebisait: https://cdt.money Valge raamat: https://commonwealth.im/membrane/discussion/14701-membrane-the-next-step-in-evolution?tab=0 Ostke MBRN kohe!

Membrane (MBRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Membrane (MBRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.36429 $ 0.36429 $ 0.36429 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119072 $ 0.00119072 $ 0.00119072 Praegune hind: $ 0.00233729 $ 0.00233729 $ 0.00233729 Lisateave Membrane (MBRN) hinna kohta

Membrane (MBRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Membrane (MBRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBRN tokeni tokenoomikat, avastage MBRN tokeni reaalajas hinda!

