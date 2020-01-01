MELON (MELON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MELON (MELON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MELON (MELON) teave What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector. The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance. With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more. About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for: Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.

Other utilities include priority access, platform features, and discounts. Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month): Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_

Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo

Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard

Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/

Website Active Users: 500K Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs. What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON. Ametlik veebisait: https://melon.ooo/ Valge raamat: https://melonooo.gitbook.io/melonpaper/ Ostke MELON kohe!

MELON (MELON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MELON (MELON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.74K $ 108.74K $ 108.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0067955 $ 0.0067955 $ 0.0067955 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010874 $ 0.00010874 $ 0.00010874 Lisateave MELON (MELON) hinna kohta

MELON (MELON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MELON (MELON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MELON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MELON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MELON tokeni tokenoomikat, avastage MELON tokeni reaalajas hinda!

MELON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MELON võiks suunduda? Meie MELON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MELON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!