Mello AI hind (MELLO)

1 MELLO/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Mello AI (MELLO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:09:32 (UTC+8)

Mello AI (MELLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Mello AI (MELLO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MELLO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MELLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00162089 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MELLO muutunud -2.01% viimase tunni jooksul, +13.56% 24 tunni vältel +18.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mello AI (MELLO) – turuteave

Mello AI praegune turukapitalisatsioon on $ 136.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MELLO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.34K.

Mello AI (MELLO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mello AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mello AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mello AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mello AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+13.56%
30 päeva$ 0-2.46%
60 päeva$ 0-54.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Mello AI (MELLO)

Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Mello AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mello AI (MELLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mello AI (MELLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mello AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mello AI hinna ennustust kohe!

Mello AI (MELLO) tokenoomika

Mello AI (MELLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mello AI (MELLO) kohta

Kui palju on Mello AI (MELLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MELLO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MELLO/USD hind?
Praegune hind MELLO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mello AI turukapitalisatsioon?
MELLO turukapitalisatsioon on $ 136.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MELLO ringlev varu?
MELLO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MELLO (ATH) hind?
MELLO saavutab ATH hinna summas 0.00162089 USD.
Mis oli kõigi aegade MELLO madalaim (ATL) hind?
MELLO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MELLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MELLO kauplemismaht on -- USD.
Kas MELLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MELLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MELLO hinna ennustust.
