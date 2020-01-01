Melega (MARCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Melega (MARCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Melega (MARCO) teave Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Ametlik veebisait: https://www.melegaswap.finance/marco-token Ostke MARCO kohe!

Melega (MARCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Melega (MARCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Koguvaru: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Ringlev varu: $ 729.54M $ 729.54M $ 729.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00256908 $ 0.00256908 $ 0.00256908 Lisateave Melega (MARCO) hinna kohta

Melega (MARCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Melega (MARCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARCO tokeni tokenoomikat, avastage MARCO tokeni reaalajas hinda!

MARCO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARCO võiks suunduda? Meie MARCO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARCO tokeni hinna ennustust kohe!

