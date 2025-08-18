Mis on MELD (MELD)

Üksuse MELD (MELD) allikas Ametlik veebisait

MELD hinna ennustus (USD)

Kui palju on MELD (MELD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MELD (MELD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MELD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MELD kohalike valuutade suhtes

MELD (MELD) tokenoomika

MELD (MELD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MELD (MELD) kohta Kui palju on MELD (MELD) tänapäeval väärt? Reaalajas MELD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MELD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MELD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MELD turukapitalisatsioon? MELD turukapitalisatsioon on $ 82,66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MELD ringlev varu? MELD ringlev varu on 4,00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MELD (ATH) hind? MELD saavutab ATH hinna summas 0,02914328 USD . Mis oli kõigi aegade MELD madalaim (ATL) hind? MELD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MELD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MELD kauplemismaht on -- USD . Kas MELD sel aastal kõrgemale ka suundub? MELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MELD hinna ennustust

