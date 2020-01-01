Meh (MEH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meh (MEH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meh (MEH) teave $MEH — the embodiment of apathy in the meme coin universe, the ultimate crypto degen, emotionless in the face of chaos. Born from the trenches of countless meme coin wars, $MEH has evolved into a meme himself. Meme after meme, narrative after narrative, rug after rug. The excitement and thrill of shitcoins has been pvp'd out of him making $MEH the ultimate degen, battle-hardened and emotionless machine. Ametlik veebisait: https://meh.meme/ Ostke MEH kohe!

Meh (MEH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meh (MEH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00165404 $ 0.00165404 $ 0.00165404 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000986 $ 0.00000986 $ 0.00000986 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Meh (MEH) hinna kohta

Meh (MEH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meh (MEH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEH tokeni tokenoomikat, avastage MEH tokeni reaalajas hinda!

MEH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEH võiks suunduda? Meie MEH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEH tokeni hinna ennustust kohe!

