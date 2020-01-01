Meeds DAO (MEED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meeds DAO (MEED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meeds DAO (MEED) teave Promote employee recognition & happiness at work. Ametlik veebisait: https://www.meeds.io/ Ostke MEED kohe!

Meeds DAO (MEED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meeds DAO (MEED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M Koguvaru: $ 22.75M $ 22.75M $ 22.75M Ringlev varu: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03155037 $ 0.03155037 $ 0.03155037 Praegune hind: $ 0.615366 $ 0.615366 $ 0.615366 Lisateave Meeds DAO (MEED) hinna kohta

Meeds DAO (MEED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meeds DAO (MEED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEED tokeni tokenoomikat, avastage MEED tokeni reaalajas hinda!

MEED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEED võiks suunduda? Meie MEED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEED tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!