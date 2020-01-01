Medibloc (MED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Medibloc (MED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MediBloc's healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Ametlik veebisait: https://medibloc.com/ Valge raamat: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf

Medibloc (MED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Medibloc (MED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.02M $ 55.02M $ 55.02M Koguvaru: $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Ringlev varu: $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.34M $ 59.34M $ 59.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.351852 $ 0.351852 $ 0.351852 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00161437 $ 0.00161437 $ 0.00161437 Praegune hind: $ 0.00544644 $ 0.00544644 $ 0.00544644 Lisateave Medibloc (MED) hinna kohta

Medibloc (MED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Medibloc (MED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MED tokeni tokenoomikat, avastage MED tokeni reaalajas hinda!

MED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MED võiks suunduda? Meie MED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MED tokeni hinna ennustust kohe!

