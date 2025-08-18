Mis on Medibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

Üksuse Medibloc (MED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Medibloc (MED) tokenoomika

Medibloc (MED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Medibloc (MED) tänapäeval väärt? Reaalajas MED hind USD on 0.00554612 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MED/USD hind? $ 0.00554612 . Milline on Medibloc turukapitalisatsioon? MED turukapitalisatsioon on $ 55.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MED ringlev varu? MED ringlev varu on 10.08B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MED (ATH) hind? MED saavutab ATH hinna summas 0.351852 USD . Mis oli kõigi aegade MED madalaim (ATL) hind? MED nägi ATL hinda summas 0.00161437 USD . Milline on MED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MED kauplemismaht on -- USD .

