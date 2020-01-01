Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) teave MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!

Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump Ostke MECHAZILLA kohe!

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Koguvaru: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Ringlev varu: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00241121 $ 0.00241121 $ 0.00241121 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) hinna kohta

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MECHAZILLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MECHAZILLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MECHAZILLA tokeni tokenoomikat, avastage MECHAZILLA tokeni reaalajas hinda!

MECHAZILLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MECHAZILLA võiks suunduda? Meie MECHAZILLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MECHAZILLA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!