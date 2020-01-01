Measurable Data (MDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Measurable Data (MDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Measurable Data (MDT) teave Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Ametlik veebisait: https://mdt.io Valge raamat: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Ostke MDT kohe!

Measurable Data (MDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Measurable Data (MDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.34M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 606.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.168053 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00173261 Praegune hind: $ 0.02860096

Measurable Data (MDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Measurable Data (MDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MDT tokeni tokenoomikat, avastage MDT tokeni reaalajas hinda!

MDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MDT võiks suunduda? Meie MDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MDT tokeni hinna ennustust kohe!

