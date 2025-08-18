Mis on Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Measurable Data (MDT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Measurable Data hinna ennustus (USD)

Kui palju on Measurable Data (MDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Measurable Data (MDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Measurable Data nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Measurable Data hinna ennustust kohe!

MDT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Measurable Data (MDT) tokenoomika

Measurable Data (MDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Measurable Data (MDT) kohta Kui palju on Measurable Data (MDT) tänapäeval väärt? Reaalajas MDT hind USD on 0.02705468 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MDT/USD hind? $ 0.02705468 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Measurable Data turukapitalisatsioon? MDT turukapitalisatsioon on $ 16.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MDT ringlev varu? MDT ringlev varu on 606.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MDT (ATH) hind? MDT saavutab ATH hinna summas 0.168053 USD . Mis oli kõigi aegade MDT madalaim (ATL) hind? MDT nägi ATL hinda summas 0.00173261 USD . Milline on MDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MDT kauplemismaht on -- USD . Kas MDT sel aastal kõrgemale ka suundub? MDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MDT hinna ennustust

Measurable Data (MDT) Olulised valdkonna uudised