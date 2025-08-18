Meana Raptor hind (MRT)
Meana Raptor (MRT) reaalajas hind on $0.00131239. Viimase 24 tunni jooksul MRT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01885595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00095362.
Lüliajalise tootluse osas on MRT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Meana Raptor praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MRT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ +0.0004388923.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ -0.0011812790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ -0.015908222226623248.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0004388923
|+33.44%
|60 päeva
|$ -0.0011812790
|-90.00%
|90 päeva
|$ -0.015908222226623248
|-92.37%
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
Kui palju on Meana Raptor (MRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meana Raptor (MRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meana Raptor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Meana Raptor hinna ennustust kohe!
Meana Raptor (MRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
