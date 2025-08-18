Rohkem infot MRT

MRT Hinnainfo

MRT Ametlik veebisait

MRT Tokenoomika

MRT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Meana Raptor logo

Meana Raptor hind (MRT)

Loendis mitteolevad

1 MRT/USD reaalajas hind:

$0.00131239
$0.00131239$0.00131239
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Meana Raptor (MRT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:33:09 (UTC+8)

Meana Raptor (MRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01885595
$ 0.01885595$ 0.01885595

$ 0.00095362
$ 0.00095362$ 0.00095362

--

--

0.00%

0.00%

Meana Raptor (MRT) reaalajas hind on $0.00131239. Viimase 24 tunni jooksul MRT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01885595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00095362.

Lüliajalise tootluse osas on MRT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meana Raptor (MRT) – turuteave

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Meana Raptor praegune turukapitalisatsioon on $ 1.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MRT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31M.

Meana Raptor (MRT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ +0.0004388923.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ -0.0011812790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meana Raptor ja USD hinnamuutus $ -0.015908222226623248.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0004388923+33.44%
60 päeva$ -0.0011812790-90.00%
90 päeva$ -0.015908222226623248-92.37%

Mis on Meana Raptor (MRT)

Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Meana Raptor (MRT) allikas

Ametlik veebisait

Meana Raptor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meana Raptor (MRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meana Raptor (MRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meana Raptor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meana Raptor hinna ennustust kohe!

MRT kohalike valuutade suhtes

Meana Raptor (MRT) tokenoomika

Meana Raptor (MRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meana Raptor (MRT) kohta

Kui palju on Meana Raptor (MRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MRT hind USD on 0.00131239 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MRT/USD hind?
Praegune hind MRT/USD on $ 0.00131239. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meana Raptor turukapitalisatsioon?
MRT turukapitalisatsioon on $ 1.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MRT ringlev varu?
MRT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MRT (ATH) hind?
MRT saavutab ATH hinna summas 0.01885595 USD.
Mis oli kõigi aegade MRT madalaim (ATL) hind?
MRT nägi ATL hinda summas 0.00095362 USD.
Milline on MRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MRT kauplemismaht on -- USD.
Kas MRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MRT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:33:09 (UTC+8)

Meana Raptor (MRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.