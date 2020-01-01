Mean DAO (MEAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mean DAO (MEAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mean DAO (MEAN) teave MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Ametlik veebisait: https://meanfi.com/ Valge raamat: http://docs.meandao.com/ Ostke MEAN kohe!

Mean DAO (MEAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mean DAO (MEAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.89K $ 28.89K $ 28.89K Koguvaru: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ringlev varu: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.98K $ 30.98K $ 30.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014754 $ 0.00014754 $ 0.00014754 Lisateave Mean DAO (MEAN) hinna kohta

Mean DAO (MEAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mean DAO (MEAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEAN tokeni tokenoomikat, avastage MEAN tokeni reaalajas hinda!

MEAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEAN võiks suunduda? Meie MEAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEAN tokeni hinna ennustust kohe!

