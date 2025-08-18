Rohkem infot MEAN

Mean DAO hind (MEAN)

1 MEAN/USD reaalajas hind:

$0.00014671
-1.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mean DAO (MEAN) reaalajas hinnagraafik
Mean DAO (MEAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 3.69
$ 0
+0.26%

-1.58%

-3.38%

-3.38%

Mean DAO (MEAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MEAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MEAN muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -3.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mean DAO (MEAN) – turuteave

$ 28.73K
--
$ 30.81K
195.82M
210,000,000.0
Mean DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 28.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEAN ringlev varu on 195.82M, mille koguvaru on 210000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.81K.

Mean DAO (MEAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mean DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mean DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mean DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mean DAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.58%
30 päeva$ 0-11.71%
60 päeva$ 0-4.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Mean DAO (MEAN)

MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mean DAO (MEAN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mean DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mean DAO (MEAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mean DAO (MEAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mean DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mean DAO hinna ennustust kohe!

MEAN kohalike valuutade suhtes

Mean DAO (MEAN) tokenoomika

Mean DAO (MEAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mean DAO (MEAN) kohta

Kui palju on Mean DAO (MEAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEAN/USD hind?
Praegune hind MEAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mean DAO turukapitalisatsioon?
MEAN turukapitalisatsioon on $ 28.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEAN ringlev varu?
MEAN ringlev varu on 195.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEAN (ATH) hind?
MEAN saavutab ATH hinna summas 3.69 USD.
Mis oli kõigi aegade MEAN madalaim (ATL) hind?
MEAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MEAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEAN kauplemismaht on -- USD.
Kas MEAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEAN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.