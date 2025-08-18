Mis on MeAI (MEAI)

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

Üksuse MeAI (MEAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MeAI (MEAI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MeAI (MEAI) kohta Kui palju on MeAI (MEAI) tänapäeval väärt? Reaalajas MEAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MEAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MeAI turukapitalisatsioon? MEAI turukapitalisatsioon on $ 25.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEAI ringlev varu? MEAI ringlev varu on 238.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEAI (ATH) hind? MEAI saavutab ATH hinna summas 0.01372413 USD . Mis oli kõigi aegade MEAI madalaim (ATL) hind? MEAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MEAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEAI kauplemismaht on -- USD . Kas MEAI sel aastal kõrgemale ka suundub? MEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEAI hinna ennustust

