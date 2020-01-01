Mead (MEAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mead (MEAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mead (MEAD) teave Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Ametlik veebisait: https://rootsfi.com/ Ostke MEAD kohe!

Mead (MEAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mead (MEAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 576.80K $ 576.80K $ 576.80K Koguvaru: $ 560.24K $ 560.24K $ 560.24K Ringlev varu: $ 560.24K $ 560.24K $ 560.24K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 576.80K $ 576.80K $ 576.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Kõigi aegade madalaim: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Praegune hind: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Lisateave Mead (MEAD) hinna kohta

Mead (MEAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mead (MEAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEAD tokeni tokenoomikat, avastage MEAD tokeni reaalajas hinda!

MEAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEAD võiks suunduda? Meie MEAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEAD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!