Mis on Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Üksuse Mead (MEAD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mead (MEAD) kohta Kui palju on Mead (MEAD) tänapäeval väärt? Reaalajas MEAD hind USD on 1.012 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEAD/USD hind? $ 1.012 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MEAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mead turukapitalisatsioon? MEAD turukapitalisatsioon on $ 634.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEAD ringlev varu? MEAD ringlev varu on 626.75K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEAD (ATH) hind? MEAD saavutab ATH hinna summas 1.035 USD . Mis oli kõigi aegade MEAD madalaim (ATL) hind? MEAD nägi ATL hinda summas 1.004 USD . Milline on MEAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEAD kauplemismaht on -- USD . Kas MEAD sel aastal kõrgemale ka suundub? MEAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEAD hinna ennustust

