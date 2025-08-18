Rohkem infot MCHC

MCH Coin hind (MCHC)

1 MCHC/USD reaalajas hind:

$0.02900678
$0.02900678$0.02900678
-6.80%1D
MCH Coin (MCHC) reaalajas hinnagraafik
MCH Coin (MCHC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02903565
24 h madal
$ 0.03131221
24 h kõrge

$ 0.02903565
$ 0.03131221
$ 2.74
$ 0.02249158
-1.54%

-6.92%

-6.31%

-6.31%

MCH Coin (MCHC) reaalajas hind on $0.02897335. Viimase 24 tunni jooksul MCHC kaubeldud madalaim $ 0.02903565 ja kõrgeim $ 0.03131221 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCHCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02249158.

Lüliajalise tootluse osas on MCHC muutunud -1.54% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -6.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MCH Coin (MCHC) – turuteave

$ 1.07M
--
$ 1.10M
36.72M
37,752,534.0
MCH Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MCHC ringlev varu on 36.72M, mille koguvaru on 37752534.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

MCH Coin (MCHC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MCH Coin ja USD hinnamuutus $ -0.00215482805901814.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MCH Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0002300628.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MCH Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0046615454.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MCH Coin ja USD hinnamuutus $ -0.00473653347984019.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00215482805901814-6.92%
30 päeva$ +0.0002300628+0.79%
60 päeva$ +0.0046615454+16.09%
90 päeva$ -0.00473653347984019-14.05%

Mis on MCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MCH Coin (MCHC) allikas

Ametlik veebisait

MCH Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on MCH Coin (MCHC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MCH Coin (MCHC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MCH Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MCH Coin hinna ennustust kohe!

MCHC kohalike valuutade suhtes

MCH Coin (MCHC) tokenoomika

MCH Coin (MCHC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCHC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MCH Coin (MCHC) kohta

Kui palju on MCH Coin (MCHC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MCHC hind USD on 0.02897335 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MCHC/USD hind?
Praegune hind MCHC/USD on $ 0.02897335. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MCH Coin turukapitalisatsioon?
MCHC turukapitalisatsioon on $ 1.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MCHC ringlev varu?
MCHC ringlev varu on 36.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCHC (ATH) hind?
MCHC saavutab ATH hinna summas 2.74 USD.
Mis oli kõigi aegade MCHC madalaim (ATL) hind?
MCHC nägi ATL hinda summas 0.02249158 USD.
Milline on MCHC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MCHC kauplemismaht on -- USD.
Kas MCHC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MCHC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCHC hinna ennustust.
MCH Coin (MCHC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.