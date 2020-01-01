McBROKEN (MCBROKEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi McBROKEN (MCBROKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

McBROKEN (MCBROKEN) teave mashene boken, can i get u anyting els? 🍟 Ametlik veebisait: https://brokendownmcdonaldsicecreammachine.com/ Ostke MCBROKEN kohe!

McBROKEN (MCBROKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage McBROKEN (MCBROKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Koguvaru: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ringlev varu: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00182999 $ 0.00182999 $ 0.00182999 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave McBROKEN (MCBROKEN) hinna kohta

McBROKEN (MCBROKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud McBROKEN (MCBROKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCBROKEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCBROKEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCBROKEN tokeni tokenoomikat, avastage MCBROKEN tokeni reaalajas hinda!

MCBROKEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCBROKEN võiks suunduda? Meie MCBROKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCBROKEN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!