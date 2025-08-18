Rohkem infot MZC

Maza hind (MZC)

Loendis mitteolevad

1 MZC/USD reaalajas hind:

$0.00115078
$0.00115078
-15.80%1D
Maza (MZC) reaalajas hinnagraafik
Maza (MZC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.02%

-15.74%

-5.36%

-5.36%

Maza (MZC) reaalajas hind on $0.00115196. Viimase 24 tunni jooksul MZC kaubeldud madalaim $ 0.00114133 ja kõrgeim $ 0.0013837 näitab aktiivset turu volatiivsust. MZCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0834 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MZC muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -15.74% 24 tunni vältel -5.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maza (MZC) – turuteave

--
----

Maza praegune turukapitalisatsioon on $ 2.71M. MZC ringlev varu on 2.35B, mille koguvaru on 2419200000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.79M.

Maza (MZC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maza ja USD hinnamuutus $ -0.000215311136057802.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maza ja USD hinnamuutus $ +0.0021396434.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maza ja USD hinnamuutus $ +0.0029437186.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maza ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000215311136057802-15.74%
30 päeva$ +0.0021396434+185.74%
60 päeva$ +0.0029437186+255.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

Üksuse Maza (MZC) allikas

Maza hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maza (MZC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maza (MZC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maza nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maza hinna ennustust kohe!

MZC kohalike valuutade suhtes

Maza (MZC) tokenoomika

Maza (MZC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MZC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maza (MZC) kohta

Kui palju on Maza (MZC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MZC hind USD on 0.00115196 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MZC/USD hind?
Praegune hind MZC/USD on $ 0.00115196. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maza turukapitalisatsioon?
MZC turukapitalisatsioon on $ 2.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MZC ringlev varu?
MZC ringlev varu on 2.35B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MZC (ATH) hind?
MZC saavutab ATH hinna summas 0.0834 USD.
Mis oli kõigi aegade MZC madalaim (ATL) hind?
MZC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MZC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MZC kauplemismaht on -- USD.
Kas MZC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MZC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MZC hinna ennustust.
