Mis on Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maza (MZC) allikas Ametlik veebisait

Maza hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maza (MZC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maza (MZC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maza nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maza hinna ennustust kohe!

MZC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Maza (MZC) tokenoomika

Maza (MZC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MZC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maza (MZC) kohta Kui palju on Maza (MZC) tänapäeval väärt? Reaalajas MZC hind USD on 0.00115196 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MZC/USD hind? $ 0.00115196 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MZC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maza turukapitalisatsioon? MZC turukapitalisatsioon on $ 2.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MZC ringlev varu? MZC ringlev varu on 2.35B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MZC (ATH) hind? MZC saavutab ATH hinna summas 0.0834 USD . Mis oli kõigi aegade MZC madalaim (ATL) hind? MZC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MZC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MZC kauplemismaht on -- USD . Kas MZC sel aastal kõrgemale ka suundub? MZC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MZC hinna ennustust

Maza (MZC) Olulised valdkonna uudised