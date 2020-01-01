Maya Protocol (CACAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maya Protocol (CACAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Maya Protocol (CACAO) teave Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Ametlik veebisait: https://www.mayaprotocol.com/ Valge raamat: https://docs.mayaprotocol.com/ Ostke CACAO kohe!

Maya Protocol (CACAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maya Protocol (CACAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.88M $ 17.88M $ 17.88M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.88M $ 17.88M $ 17.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.178785 $ 0.178785 $ 0.178785 Lisateave Maya Protocol (CACAO) hinna kohta

Maya Protocol (CACAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maya Protocol (CACAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CACAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CACAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CACAO tokeni tokenoomikat, avastage CACAO tokeni reaalajas hinda!

